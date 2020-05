O número de novos casos de coronavírus confirmados no Peru nessa terça-feira (5) aumentou para mais de 50 mil, mostrando as dificuldades enfrentadas pelo país na luta para tentar conter a propagação do vírus. O número de infectados ainda não atingiu o pico.

O Peru foi um dos primeiros países latino-americanos a implementar medidas de isolamento quando o coronavírus foi detectado, mas os casos dobraram nos últimos dez dias. O Peru está atrás apenas do Brasil em número de contágios na região.

Surtos significativos têm sido descobertos nos mercados de alimentos, nas minas, nas prisões, entre comunidades desabrigadas e forças policiais, indicando o cumprimento irregular das medidas de isolamento social determinadas pelo governo.

A falta de equipamentos de proteção tem provocado protestos nos hospitais, enquanto a pobreza tem complicado os esforços para convencer as pessoas a ficarem em casa.