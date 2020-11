Durou apenas seis dias o governo de Manuel Merino, que, como presidente do Congresso peruano, liderou a manobra para impugnar o então presidente do país, Martín Vizcarra. Sem legitimidade e respaldo da comunidade internacional, e questionado nas ruas com protestos diários, ele renunciou no domingo, após a morte de dois jovens em confrontos violentos.

Em mais de três décadas, todos os presidentes se envolveram em escândalos de corrupção, a maioria deles denunciada na esteira da Lava-Jato e vínculos com a Odebrecht. Alberto Fujimori cumpre três condenações por corrupção e crimes contra a Humanidade; Alan García se suicidou antes de ser preso; Alejandro Toledo fugiu para os EUA; Ollanta Humala foi detido por três meses. Pedro Pablo Kuczynski renunciou em 2018 e está em prisão domiciliar.

O vice-presidente Vizcarra assumiu o vazio deixado por Kuczynki. Na última segunda-feira, foi afastado por “incapacidade moral permanente”, acusado de receber US$ 630 mil em propinas há seis anos, como governador de Moquegua.

No terceiro mandato pelo partido de centro-direita Ação Popular, Manuel Merino, já tinha tentado, como presidente do Congresso, destituir Vizcarra em setembro passado, num processo de impeachment articulado com integrantes das Forças Armadas. O plano fracassou.