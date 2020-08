Pés de maconha foram apreendidos no bairro Catalão, em Divinópolis após denúncia.

De acordo com a Polícia Militar, sete pés foram apreendidos e ninguém foi preso.

Os militares foram até a casa do suspeito, na rua Cataguases, no sábado (8) após receber denúncias de que no local havia uma plantação de maconha.

Na residência, encontraram os pés de maconha que foram apreendidos. O dono do material foi identificado, mas não foi localizado. A droga foi encaminhada à delegacia.