No fim da noite de domingo (23), policiais militares de Formiga prenderam três pessoas por envolvimento com o tráfico.

As prisões ocorreram na rua Justo de Paula Gomes, Vila Soares, no momento em que uma equipe de policiais militares realizava patrulhamento e se deparou com três pessoas em atitude suspeita.

Durante averiguação, os militares acompanharam o momento em que um homem repassou algum material para uma das mulheres presentes.

Realizada a abordagem, nada de irregular foi encontrado com o suspeito de 27 anos, conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Porém, com uma mulher de 23 anos, também conhecida pelo envolvimento com o mesmo crime, foi encontrada uma bucha de maconha. Uma terceira suspeita, de 33 anos, também passou por revista policial. Com ela foi apreendido um papelote de cocaína.