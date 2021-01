Durante patrulhamento pelo bairro Geraldo Veloso, na tarde desta terça (26), a guarnição da Polícia Miliar se deparou com uma motocicleta Honda XRE 300.

O condutor se comportou de maneira suspeita e, ao ser abordado, foi localizado uma bucha de maconha no capacete dele.

Na residência do suspeito foram localizadas escondidas dentro dos móveis mais três buchas da mesma droga.

O homem foi preso e as drogas apreendidas.

Ainda nesta terça, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Montanhês, os militares avistaram um adolescente. Ao perceber a presença da viatura, ele correu para os fundos da residência.

Ao ser abordado, foi localizado no quarto dele, um tablete de maconha. Dois tabletes de maconha enterrados no fundo do quintal e a plantação de cinco pés da mesma substância.

De acordo com a PM, o menor já foi apreendido em outras ocasiões com drogas na residência, e o fato ocorre com o conhecimento da mãe dele.

O Menor foi apreendido, juntamente com usa genitora pela associação ao tráfico e materiais, sendo entregues na Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Polícia Militar

Foto: divulgação PM

Foto: divulgação PM Fotos: divulgação PM