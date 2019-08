Um militar da aeronáutica da Índia desceu de um helicóptero para poder salvar quatro pescadores que ficaram ilhados nesta segunda-feira (19) em um muro parcialmente engolido pela cheia do rio Tawi, no norte do país.

As chuvas e os ventos – conhecidas como monções – desta época do ano são tradicionalmente fortes no país, e é comum que o nível de água dos rios suba muito. Ao menos 244 pessoas morreram neste ano.

