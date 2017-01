O acervo de projéteis líticos (pontas de flecha) do Laboratório de Mineralogia do Centro Universitário de Formiga está em estudo. A análise permitirá traçar um panorama e compreender a Pré-História da região. Para o desenvolvimento do trabalho, a arqueóloga, Dra. Mercedes Okumura, do Museu Nacional do Rio de Janeiro (UFRJ), iniciou, na última semana de janeiro, as análises morfométricas do material.

Mercedes Okumura explicou que os estudos permitem verificar como as pontas foram fabricadas e sua forma final. A entrevistada destacou que elas têm um potencial informativo incrível. De acordo com a professora, as análises contribuem para que se possa compreender como eram os grupos que habitavam a região e como eles se encaixam no Estado e no País.

A docente disse que o trabalho conta com a parceria do curador do Laboratório do Unifor-MG, professor Anísio Cláudio Rios Fonseca, com a dedicação da aluna de mestrado, a bióloga Ana Flávia Rosa, que é orientada pela Dra. Mercedes Okumura, além do empenho de pesquisadores de Pains.

O curador do Laboratório informo que o material foi doado para o Unifor-MG por Carlos Bernardes. Ele disse que os artefatos são de uma área muito antropizada do município. “Muito bom o interesse dos pesquisadores em analisar o acervo, o que contribui para sua divulgação. Considero importante a Instituição disponibilizar o material para pesquisa para que possam ser realizados estudos sobre a região”, ressaltou.