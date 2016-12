Da Redação

A pesquisa de qualidade realizada pelo 63º Batalhão da Polícia Militar, em Formiga, será aplicada para as outras 11 cidades de responsabilidade do Batalhão: Arcos, Córrego Fundo, Iguatama, Pains, Pimenta, Bambuí, Medeiros, Tapiraí, Itapecerica, Camacho e São Sebastião do Oeste.

A pesquisa que tem como objetivo identificar as demandas sociais que devem ser atendidas pela instituição foi aplicada em Formiga de outubro a novembro. Os resultados não foram divulgados.

Os interessados podem acessar a pesquisa pela fanpage da instituição no Facebook ou pelo link disponibilizado pela PM.