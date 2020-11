A Organização Mundial da Saúde (OMS) não inclui o alcoolismo oficialmente na lista de comorbidades que podem aumentar a gravidade da Covid-19, mas alerta, desde o início da pandemia, que o consumo de álcool precisa ser diminuído neste período, já que ele prejudica a imunidade.

A ciência observa os efeitos do consumo excessivo de álcool sobre o sistema imunológico há muito tempo, mas agora pesquisadores foram capazes de explicar o passo a passo de como a bebida diminui as defesas do corpo. O resultado é um alerta: o uso continuado da substância levou a quadros mais graves de infecções pulmonares e aumentou as chances de morte causada por elas.

O grupo de cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) avaliou como o álcool interfere na batalha do corpo de camundongos contra uma infecção pulmonar ocasionada por um fungo comum no ambiente, que também ataca humanos. Eles ainda irão pesquisar os efeitos do alcoolismo na resposta contra um tipo de coronavírus, mas já é possível traçar paralelos entre os resultados do primeiro estudo e a Covid-19.

“Nesse caso, o patógeno (organismo infeccioso) que causa a pneumonia não faz diferença. Cada um é diferente, como o coronavírus, mas o mecanismo pelo qual o álcool afeta o sistema imunológico é o mesmo. Quando se pega a doença, o álcool já fez o estrago”, explica o professor da UFMG, Frederico Soriani, orientador do estudo.