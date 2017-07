Da Redação

A pesquisa “Caracterização Mineralógica do Túnel da PCH Garça Branca e a Primeira Ocorrência de Analcima no Estado de Santa Catarina” desenvolvida em parceria com laboratório de mineralogia do Unifor-MG foi apresentada no X Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia, em Curitiba.

A existência do mineral em Santa Catarina era desconhecida até o ano passado, quando foi encontrada por Rodrigo Del Olmo Sato durante perfuração de um túnel para uma barragem no município de Anchieta, extremo oeste do Estado.