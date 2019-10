O nascimento de duas estrelas que, como o sol, formam um sistema, foi registrado por um grupo de pesquisadores liderados pelo astrofísico mineiro Felipe Alves. Em formato semelhante a de um “pretzel”, o fenômeno também tem filamentos “recheados” de poeira e gás.

“Trata-se da observação em detalhe da formação de um sistema binário de estrelas. O estudo de estrelas em formação é comum na rádio astronomia. Porém, não se havia observado com tanto detalhe a formação de um sistema”, disse o cientista, formado em física e com mestrado em astrofísica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Hoje, ele está trabalhando em seu segundo pós-doutorado no Instituto Max Planck para Física Extraterrestre, em Munique, na Alemanha.

A descoberta, publicada na conceituada revista “Science”, revela também que a matéria que “alimenta” as estrelas-bebês é equivalente à massa de vários planetas Terra. “O disco de matéria ao redor de cada estrelinha do sistema tem potencial para formar planetas no futuro”, disse Felipe.