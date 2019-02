Pesquisadores desenvolveram uma ‘agulha inteligente’ capaz de detectar mudanças nos tecidos e garantir a aplicação correta de medicamentos. Os resultados dos testes pré-clínicos dos cientistas do hospital Brigham and Women’s foram publicados na revista “Nature Biomedical Engineering”.

Usadas há mais de um século, o uso correto das agulhas para aplicação de remédios intravenosos depende do profissional, e pode ser difícil em regiões delicadas, como o espaço supracoróide, na parte posterior do olho.

“Alcançar tecidos específicos usando uma agulha convencional pode ser difícil e, muitas vezes, requer um indivíduo altamente treinado”, disse o principal autor da pesquisa Jeff Karp, professor de medicina no Brigham.

“No século passado, houve uma inovação mínima para a agulha em si, e vimos isso como uma oportunidade de desenvolver dispositivos melhores e mais precisos. Buscamos alcançar um melhor direcionamento de tecidos, mantendo o design o mais simples possível para facilitar o uso”, disse.

O produto foi testado em tecido de três modelos animais para examinar a precisão nos espaços supracoróide, epidural e peritoneal, bem como subcutaneamente. Usando o tecido extraído de um modelo animal, os pesquisadores descobriram que a “agulha inteligente” previne lesões por excessos e distribui precisamente a medicação para o local desejado, sem ser necessário qualquer treinamento adicional ou técnica especializada.

Um local que é difícil de atingir com uma agulha padrão é o espaço supracoróide, localizado entre a esclera e a coróide na parte posterior do olho. A área é um local importante para o fornecimento de medicação e é desafiador porque a agulha deve parar após a transição pela esclera, que tem menos de 1 milímetro de espessura, para evitar danificar a retina. Outros alvos teciduais comuns incluem o espaço epidural ao redor da medula espinhal (usado para anestesia epidural para aliviar a dor durante o trabalho de parto), o espaço peritoneal no abdômen e o tecido subcutâneo entre a pele e os músculos.

A “agulha inteligente” foi fabricada usando uma agulha hipodérmica padrão e peças de seringas comercialmente disponíveis. Os tecidos do corpo têm densidades diferentes, e o injetor inteligente aproveita as diferenças de pressão para permitir o movimento da agulha em um tecido alvo. A realimentação do injetor é instantânea, o que permite melhor direcionamento e poucos excessos em um local indesejado.

Nos modelos pré-clínicos, os pesquisadores relataram alta cobertura do agente de contraste na seção posterior do olho, indicando que a carga foi injetada no local correto.

“Este injetor inteligente é uma solução simples que pode ser rapidamente avançada para os pacientes para ajudar a aumentar a precisão do tecido alvo e diminuir as lesões excessivas. Nós transformamos completamente as agulhas com uma pequena modificação que alcança uma melhor segmentação do tecido”, disse Girish Chitnis, um dos autores da pesquisa.

