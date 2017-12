Mata-burro

Outro problema denunciado nessa sexta-feira nas redes sociais se trata de um mata-burros localizado na comunidade de Teodoros, que está sem a base e correndo risco de cair. De acordo com a denunciante, pelo local passam vans escolares, leiteiros e carros de passeio.

Na Prefeitura

O Ouvidor da Prefeitura, Welerson Andrade se manifestou sobre os dois ocorridos por meio das redes sociais dele informando o seguinte “Estou aqui agora com o Zé Thiérs, que está me explicando o que realmente aconteceu.

Na verdade, o Zé estava seguindo para a Comunidade de Teodoros, para atender a questão do mata-burro/ponte que foi danificado por causa das chuvas que desterraram a cabeceira do mata-burro. No meio do caminho, o Zé se deparou com o caminhão atolado na estrada e prontamente, parou sua caminhonete, foi até o tratorista que já auxiliava na remoção do caminhão e questionou se o mesmo necessitaria de alguma ajuda. Neste momento, este trator, de propriedade do Sr. Fernando já estava prestando socorro ao motorista. Dispensado de ajudar, o Zé Thiérs seguiu seu caminho, passando pela lateral do caminhão, onde todos os outros veículos passavam.

Depois de terminado os trabalhos de inspeção no mata-burro da Comunidade de Teodoros, Zé Thiérs voltou e o caminhão continuava atolado.

Chegando na cidade, por volta das 13:00, com o intuito de dar socorra ao caminhão, Zé obteve a informação de que o caminhão já havia sido removido, com o auxilio de um trator do Sr. Marcelo, da comunidade local.

Reafirmo a seriedade do trabalho do Zé Thiers, que é sempre muito prestativo e solícito e, tenho certeza, que em momento algum, se furtaria em prestar socorro a quem quer que seja.

Inclusive, aqui ao meu lado, Zé Thiers está se colocando à disposição para quaisquer eventualidades e disponibilizando o seu telefone pessoal (99944-1524) para atender a quaisquer demandas ligadas ao seu departamento. Certo da compreensão de todos, deixo aqui o nosso abraço”.