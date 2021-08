Pessoas com 21 anos completos ou mais, podem fazer o agendamento para a vacinação contra a Covid-19.

Serão disponibilizadas 648 doses e o agendamento pode ser feito através do link.

A imunização será nesta terça-feira (24), em quatro pontos de vacinação: Geraldo Veloso, Vila Didi, Bela Vista e Diego Souto.

No momento da vacinação, a pessoa deve levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF, e apresentar comprovante de endereço. Caso não tenha comprovante de endereço no nome do vacinado, este deverá levar um documento comprobatório, por exemplo, se o comprovante está no nome da esposa ou marido, levar a cópia da certidão de casamento; se tiver no nome dos pais, na própria carteira de identidade tem a comprovação.