As pessoas com 18 anos ou mais de Formiga, que ainda não se vacinaram com a primeira dose, contra a Covid-19, devem procurar qualquer posto de saúde e deixar o nome completo, endereço e telefone para pedido da vacina junto à Regional de Saúde.

De acordo com a Prefeitura, assim que o imunizante for disponibilizado, será feito contato.