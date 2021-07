A vacinação, por demanda espontânea, de pessoas com 53 anos ou mais será realizada neste sábado (10), em Formiga.

De acordo com a Prefeitura, a imunização ocorrerá por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento. Trabalhadores da saúde também serão imunizados.

As pessoas que acessaram o link disponibilizado e agendaram o atendimento para segunda-feira (12) têm a dose garantida e deverão comparecer à UBS indicada no comprovante de agendamento no dia e horário marcados.

A vacinação amanhã será somente para aquelas pessoas de 53 anos ou mais que não têm horário agendado para o dia 12.

ATENÇÃO PARA A VACINAÇÃO NESTE SÁBADO:

🔴 Posto de Saúde Geraldo Veloso, Vila Didi e Diego Souto – das 8h às 12h – Serão disponibilizadas 600 doses

✅Pessoas que tenham entre 53 e 59 anos completos – levar cartão de vacina, documento de identidade e CPF, e comprovante de endereço (original e xerox)

🔴 Posto de Saúde Bela Vista e Souza e Silva – das 8h às 12h – Serão disponibilizadas 400 doses

✅ Trabalhadores da saúde – O trabalhador deverá apresentar documento de identidade e CPF, além da declaração de vínculo empregatício preenchida e assinada, que está disponível no link

Cabe destacar que, de acordo com o Ofício 57, emitido pelo Ministério da Saúde, “os trabalhadores dos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde (exemplos: academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de estética, ópticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal) NÃO serão contemplados nos grupos prioritários elencados inicialmente para a vacinação.

Fonte: Decom