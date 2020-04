Contribuintes dormiram em filas nas agências da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro para o saque dos R$ 600 do auxílio emergencial, que começou nesta segunda-feira (27).

Em Bonsucesso, na Zona Norte, a fila dobrava a esquina da agência da Caixa às 6h. Muitos idosos, os trabalhadores levaram caixotes, papelão e cobertores para passarem a madrugada na calçada e aguardar a abertura da agência.

Às 8h15, quinze minutos depois da abertura da agência, houve aglomeração na porta da Caixa quando funcionários realizavam a triagem e davam orientações aos contribuintes.

Pela terceira semana seguida, o mesmo aconteceu nas sedes da Receita Federal, onde contribuintes aguardavam desde a noite de domingo (26) para regularizarem o CPF e terem acesso ao benefício.

Segundo a Caixa, mais de 47 milhões de trabalhadores já se cadastraram no site e no aplicativo para a obtenção do benefício, mas muitos ainda não conseguiram acesso às plataformas e passam horas nas sedes da Receita para entenderem a situação.

Às 6h10 desta segunda (27), a fila dobrava a esquina da Receita Federal em Madureira, também na Zona Norte do Rio. Uma das primeiras a chegar foi Sabrina, grávida de 39 semanas, que foi a pé de Vaz Lobo até a agência porque não conseguiu um ônibus. Ela precisava fazer o CPF dos filhos.

“A gente fica revezando: senta um pouquinho e levanta, para ver se dá uma aliviada nas dores”, contou sobre a experiência de dormir na fila.

Às 8h, 100 senhas foram distribuídas na fila, o que não foi suficiente para a quantidade de pessoas que esperavam pelo atendimento. Poucos minutos depois, um funcionário da Receita entregou mais 50 fichas, mas ainda sim muitas pessoas ainda aguardavam no local.

Filas em outros estados

As aglomerações nas agências da Caixa para o saque do auxílio emergencial também se repetiram em outros estados.

No Nordeste, filas extensas foram registradas em agências da Caixa em Aracaju e em Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe, na manhã desta segunda-feira (27). A maioria usava guarda-chuvas para se proteger do sol.

Também houve aglomeração em diferentes pontos de Alagoas, como Maceió, no bairro do Farol, Benedito Bentes e também no interior do estado, onde longas filas, sem respeito à distância mínima de um metro para resguardar usuários contra o contágio do novo coronavírus, foram registradas em Rio Largo.

Em Pernambuco, contribuintes se aglomeraram nas agências da Caixa e nas lotéricas do Grande Recife mesmo embaixo de chuva e no meio de alagamentos na manhã desta segunda (27).

Na agência da Encruzilhada, que fica na Zona Norte do Recife, algumas pessoas foram flagradas com água até quase o joelho, mas guardando o lugar na fila antes mesmo do estabelecimento iniciar o atendimento. Também era possível ver que havia crianças e pessoas sem máscara.

O dia também amanheceu chuvoso, frio, com rajadas de vento e pontos de alagamentos na Bahia, mas os fatores climáticos não impediram a aglomeração das pessoas em busca do auxílio emergencial do governo federal.

Com guarda-chuvas, a população se aglomerou em frente a agência da Caixa, no bairro da Liberdade, em Salvador. Algumas pessoas foram vistas sem máscaras e até próximas umas da outras, neste momento de pandemia do coronavírus.

No Norte do país, contribuintes passaram a noite em filas nas portas das agências da Caixa Econômica Federal de Manaus para resgatar o auxílio emergencial. Na agência da Avenida Autaz Mirim, trabalhadores levaram papelão e cobertores para aguardar a abertura da agência durante a noite.

No Sudeste, em São Paulo, também houve filas nas agências lotéricas e da Caixa no Centro de São José dos Campos.

Calendário de saques

Para evitar aglomerações, a Caixa estabeleceu um calendário para os trabalhadores sacarem, em espécie, o auxílio direto da poupança digital, que começa nesta segunda (27):

27 de abril – para os nascidos em janeiro e fevereiro

– para os nascidos em janeiro e fevereiro 28 de abril – para os nascidos em março e abril

– para os nascidos em março e abril 29 de abril – para os nascidos em maio e junho

– para os nascidos em maio e junho 30 de abril – para os nascidos julho e agosto

– para os nascidos julho e agosto 4 de maio – para os nascidos em setembro e outubro

– para os nascidos em setembro e outubro 5 de maio – para os nascidos em novembro e dezembro

– para os nascidos em novembro e dezembro Fonte: G1