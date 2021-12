A Petrobras abriu, nesta sexta-feira (17), inscrições para concurso público com 757 vagas para profissionais com nível superior, além da formação de cadastro de reserva. Este é o primeiro processo seletivo da empresa em mais de 3 anos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de janeiro de 2022, pelo site da organizadora do concurso. As informações estão no edital (clique aqui e confira na integra).

A remuneração mínima inicial é de R$ 11.716,82. A empresa oferece também previdência complementar, plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.

Todas as vagas são para profissionais de nível superior júnior, com formação nas seguintes áreas: