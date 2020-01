Redução vale a partir de sexta-feira (31). Em janeiro, já é a terceira vez que a estatal corta o preço dos combustíveis.

A Petrobras informou nesta quinta-feira (30) que vai reduzir o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 3% a partir desta sexta-feira (31).

Em janeiro, já é a terceira vez que a estatal corta o preço dos combustíveis. Na semana passada, a empresa diminuiu o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 1,5% e 4,1%, respectivamente. Em 14 de janeiro, promoveu um corte de 3%.

A petroleira estatal tem reiterado que sua política para ambos os combustíveis segue o princípio da paridade de importação, que leva em conta preços no mercado internacional mais os custos de importadores, como transporte e taxas portuárias, com impacto também do câmbio, destaca a Reuters.