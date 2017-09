A Petrobras vai aumentar o preço da gasolina a partir deste sábado (23), em 0,2% e do diesel nas refinarias em 0,6%. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.

Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a estatal petrolífera agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar o que pode acontecer diariamente. Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais.

Competitividade

Mesmo com a alta generalizadas de preços, pela terceira semana seguida os valores médios do etanol hidratado seguiram competitivos com os da gasolina em São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, segundo dados da ANP, compilados pelo AE-Taxas. O levantamento considera que o combustível de cana, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Em Mato Grosso, onde o etanol está mais competitivo, o combustível é vendido em média por 62,07% do preço da gasolina. Em São Paulo a paridade está em 67,64%, em Minas Gerais o etanol custa em média, 68,06% do preço da gasolina e, em Goiás, a paridade é de 68,97%.

A gasolina segue mais vantajosa principalmente no Rio Grande do Sul. Naquele Estado, o preço do etanol custa 87,47% do cobrado em média pela gasolina.