O Sindigás, que representa as distribuidoras de gás liquefeito de petróleo (GLP), disse ter sido informado pela Petrobras de que o preço do combustível para fim industrial e comercial (embalagens acima de 13 Kg) será reduzido a partir desta terça-feira (4). A queda será de 4,5% a 5,2%, dependendo da região onde está localizado o polo de suprimento.

“Na avaliação do Sindigás, a redução do preço para embalagens que atendem o comércio e a indústria é positiva, pois aproxima mais o preço interno dos valores praticados no mercado internacional para setores que necessitam de menores custos”, informou o Sindigás, em comunicado.

Pelas contas do sindicato, o volume do produto para embalagens superiores a 13 kg ainda permanecerá 38% acima da paridade de importação. Ainda há “margem para novas quedas”, segundo o Sindigás.