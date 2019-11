Vilhena/RO – No início desta semana, dando continuidade às constantes ações da Polícia Federal em combate a crimes ambientais em Rondônia, foi deflagrada operação na Terra Indígena Sete de Setembro para combater atividade ilegal de garimpo.

Nesta ação, foram destruídas duas pás-carregadeiras e, aproximadamente, 15 motores responsáveis pela drenagem dos dejetos. Além disso, vários acampamentos também foram destruídos.

A Polícia Federal contou com apoio de servidores especializados do IBAMA, que também forneceu helicópteros para auxiliar no transporte dos policiais.