Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (30), em Divinópolis durante a operação “Reborn” de combate a crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e confecção de documentos com dados falsos.

De acordo com informações do G1, a Polícia Federal informou que o mandado de busca foi cumprido na casa de um policial civil. A ação foi acompanhada pela Corregedoria da corporação. No endereço, foram apreendidos um celular e documentos.

O policial, segundo a Polícia Federal, foi intimado para prestar depoimento. A Corregedoria da Polícia Civil informou que o policial é um investigador lotado na Delegacia Regional de Polícia Civil, em Divinópolis e adotará “todas as providências criminais e administrativas cabíveis”.

Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina durante a ação.