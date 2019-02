A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (27), 11 mandados judiciais de prisão preventiva, cinco de prisão temporária e 26 de busca e apreensão em cidades do Sul de Minas e de São Paulo. A Operação “Barrica” tem o objetivo de desarticular organização criminosa que praticava contrabando de cigarros paraguaios.

Cerca de 160 servidores públicos federais participam do cumprimento das medidas nas cidades mineiras de Andradas, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Ouro Fino, e nas cidades paulistas de Espírito Santo do Pinhal e Mogi Guaçu. O trabalho tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público Federal e da Receita Federal do Brasil.

Investigações

De acordo com a PF, as investigações duraram cerca de seis meses e apuraram que o grupo criminoso atuava há alguns anos no interior dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, realizando a importação e distribuição clandestina de cigarros de origem paraguaia.