Um grupo criminoso especializado em roubo a agências bancárias está sendo alvo, nesta quinta-feira (27), de uma megaoperação realizada pela Polícia Federal (PF). A quadrilha, conforme as investigações, é responsável por explosões de caixas eletrônicos em pelo menos dez cidades mineiras. Em uma dessas ocorrências, os bandidos teriam matado uma mulher para roubar o carro dela, que posteriormente foi usado para cometer o crime. Esse caso aconteceu em Frutal, na região do Triângulo Mineiro, no dia 8 de novembro de 2018.

Nesta manhã, agentes federais cumprem 10 mandados de prisão preventiva e outras 32 ordens judiciais, incluindo busca e apreensão. Todos os mandados foram expedidos 4ª Vara Federal de Uberaba, também no Triângulo. De acordo com a PF, os bandidos tinham sede nas cidades paulistas de Ribeirão Preto e Franca. Por isso, também estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva em Franca; dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Ribeirão Preto; e um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Pedregulho (SP). No total, a corporação busca prender 20 integrantes do bando criminoso.

Em Minas Gerais, os criminosos teriam agido em Conceição das Alagoas, Campina Verde, Frutal, Ibiá, Tapira, Alterosa, Delfinópolis, Cássia, Capetinga e Claraval. Eles também são suspeitos de participarem de tentativa de assalto a transportadora de valores na cidade paulista de Ribeirão Preto e a um carro forte na cidade paulista de Cajuru.

A Operação foi batizada de “Fogo Amigo”, segundo a PF, porque em uma das ações os bandidos teriam atirado em um dos comparsas, que foi preso em flagrante. Além da PF, as policiais Militar e Civil de Minas e SP também participaram das investigações.