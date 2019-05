A Polícia Federal encaminhou o relatório sobre a investigação da conduta de policiais nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes à Procuradoria Geral da República. O documento está com a procuradora-geral, Raquel Dodge.

A informação foi inicialmente publicada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e confirmada pela TV Globo.

Dodge pediu que a PF apurasse a conduta de agentes das polícias Civil e Federal no caso após indícios de irregularidades. Um dos investigados foi um delegado da própria PF. O relatório tem 600 páginas.

A vereadora Marielle Franco foi morta a tiros no dia 14 de março de 2018 no bairro do Estácio, na Região Central do Rio, quando voltava de um evento na Lapa. O motorista do veículo, Anderson Gomes, também foi atingido e morreu.