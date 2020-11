Os desembargadores Geraldo Domingos Coelho e Paulo Cézar Dias do Tribunal de Justiça de Minas Gerais são suspeitos de receber propina para influenciar na solução e no andamento de processos judiciais.

Eles são investigados na operação Cosme do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF) que cumprem, na manhã desta quarta-feira (18), 10 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a PF, foram apreendidos R$ 50 mil na casa do advogado Luiz Carlos de Miranda Faria, ex-deputado estadual e parte do conselho da Usiminas. Além disso, durante as buscas também foram apreendidas várias provas que colaboram para o esquema.

Ainda de acordo com a PF, são sete investigados que para conseguir os privilégios ofereciam retribuições financeiras e outras vantagens indevidas. Serão cumpridos seis mandados em Belo Horizonte, um na cidade de Ipanema, um em Engenheiro Caldas e dois no estado de São Paulo.