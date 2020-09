A Polícia Federal (PF) no Pará cumpriu na manhã desta terça-feira (29) mandados de busca e apreensão contra o governador do Estado, Helder Barbalho (MDB), e de prisão contra dois secretários e um assessor dele. Investigações apontam supostos desvios em contratos para a gestão de hospitais, de acordo com informações do portal G1.

Os presos são: Parsifal de Jesus Pontes – secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia e ex-secretário da Casa Civil; Antonio de Padua – secretário de Transportes; e Leonardo Maia Nascimento – assessor de gabinete.

Conforme a PF, estão na mira 12 contratos firmados entre o governo estadual e organizações sociais para administração de hospitais públicos do Pará, inclusive os hospitais de campanha construídos para pandemia de coronavírus. Todos eles somam R$ 1,2 bilhão.

Em nota enviada à imprensa, o governo do Pará disse que apoia qualquer investigação que busque proteger o dinheiro público.