A Polícia Federal (PF) cumpre nesta terça-feira (22) no âmbito da “Operação Darknet II”, 70 mandados de busca e apreensão e de prisão em 16 estados para combater rede de distribuição de pornografia infantil na chamada “Deep Web”.

Segundo nota da PF, cerca de 300 policiais federais cumprem as ordens judiciais nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará e Amazonas.

A segunda fase da “operação Darknet” investiga a participação de 67 pessoas na troca e na distribuição de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Durante as investigações da “operação Darknet II”, a Polícia Federal antecipou o cumprimento de sete ordens judiciais para evitar o possível abuso sexual de crianças (Paraná, Distrito Federal e Rio de Janeiro).

Desde a primeira fase da “operação Darknet” (2014) a Polícia Federal desenvolve metodologia de investigação e ferramentas para identificar usuários da “Dark Web” – considerado um meio seguro de divulgação de conteúdos variados de forma anônima.

“A arquitetura desse ambiente impossibilita a identificação do ponto de acesso (IP), ocultando o real usuário que acessa a rede Poucas polícias no mundo obtiveram êxito em investigações na Dark Web, como o FBI, a Scotland Yard e a Polícia Federal Australiana”, diz a nota da PF.