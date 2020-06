A Polícia Federal fez, nesta sexta-feira (12), a operação Probitas (proibidades, em latim) com o objetivo de apurar crimes de corrupção praticados por um servidor da Receita Federal.

A investigação teve início em março deste ano, após o recebimento de uma denúncia por parte de um empresário que informou estar sendo extorquido por um auditor-fiscal.

De acordo com as investigações, o colaborador teria pedido propina de aproximadamente R$ 23 milhões, com a promessa de deixar de autuar o estabelecimento comercial e encerrar a fiscalização tributária.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária nas cidades de São Paulo e São Sebastião, no litoral do estado. O mandado de prisão do auditor-fiscal foi realizado na cidade litorânea.