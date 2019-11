Fortaleza/CE – A Polícia Federal realizará, em 04 de dezembro de 2019, Leilão Administrativo para a venda de veículos oficiais. A visitação para ver os lotes será nos dias 02 e 03/12/2019.

Dentre os atrativos do leilão, estão a inexistência de taxa de leiloeiro e a entrega do bem arrematado a partir de dois dias úteis (dia 09/12/2019) após o certame, com a devida documentação para a transferência do veículo, desde que o pagamento seja feito em dinheiro.

Não poderão participar do leilão servidores da Polícia Federal, ativos ou aposentados, e pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública.

O evento e a visitação acontecerão no depósito da empresa D&M, localizada Coronel Zacarias José de França, nº255A, Bairro Cajazeiras, CEP 60.864.460, Fortaleza / CE.