Guarulhos/SP – A Polícia Federal prendeu, no final de semana (25 a 27/10), no Aeroporto Internacional de São Paulo, três passageiros tentando embarcar com droga para a Europa.

Policiais federais identificaram com o auxílio do aparelho de raio-x, no porão de bagagens, diversos volumes suspeitos dentro das malas de dois passageiros, um homem e uma mulher, nacionais da Bolívia, que fizeram o check-in juntos. Os passageiros foram localizados e acompanharam a realização dos exames periciais em suas malas. Foram encontrados, na mala de cada um, 10 tijolos compostos por cocaína compactada, cujo volume total somou 20 kg. A droga teria como destino a cidade de Telavive, em Israel.

Também no porão de bagagens, policiais federais selecionaram a mala pertencente a uma mulher, nacional dos Estados Unidos, que continha material suspeito. A passageira acompanhou, na presença de testemunhas, a perícia em seus pertences. Dentro de embalagens de bombons foram encontrados mais de 6 kg de cocaína. A passageira, que recebeu voz de prisão, disse aos policiais que a mala não lhe pertencia e que esta era a terceira vez que iria viajar com destino à Grécia para levar uma mala, que supostamente continha documentos e que pertenceria a uma pessoa que ela conheceu pela internet, em site de relacionamento. Informou, ainda, que a pessoa dizia que tais documentos tinham por objetivo viabilizar sua aposentadoria e que, tão logo isto acontecesse, o homem, que alegava ser americano, iria aos Estados Unidos para encontrá-la.