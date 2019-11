Fortaleza/CE – A Polícia Federal prendeu nesse sábado (9/11), no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE, dois homens, 53 e 37 anos, naturais da Venezuela, com cápsulas de cocaína no estômago.

Policiais federais perceberam que os venezuelanos demonstravam nervosismo, inquietação e impaciência, durante fiscalização de rotina no combate ao tráfico de drogas. Ao serem entrevistados, confirmaram que haviam ingerido cápsulas contendo cocaína. O destino final da droga seria Paris/França.

Em razão do risco de morte, policiais federais conduziram os estrangeiros ao hospital para acompanhamento médico e expulsão da droga. Com a medicação, um venezuelano expeliu 70 e o outro 80, num total de 150 cápsulas contendo cocaína.

Após receberem alta médica, a dupla foi conduzida à sede da PF no Ceará e autua por tráfico internacional de drogas.