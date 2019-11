Recife/PE – A Polícia Federal prendeu em flagrante na terça-feira (12/11) um servidor público federal que estava exigindo pagamento de vantagem indevida de empresário do ramos de manutenção de prédio e condomínio.

Segundo o empresário, o fiscal teria vistoriado uma de suas obras e indicado a existência de várias irregularidades que resultariam em multas no valor de R$ 7 mil. Para que não fosse lavrado um auto de infração, o fiscal teria cobrado uma propina de R$ 3,5 mil. Ao alegar não dispor do dinheiro, ficou estabelecido que o empresário pagaria R$ 1 mil, divididos em duas parcelas de R$ 500. No dia seguinte, o empresário procurou o CREA/PE e, em seguida, a Polícia Federal, que começou a acompanhar o desenrolar dos fatos com o objetivo de realizar a prisão em flagrante no momento do pagamento da quantia.

A ação teve seu desfecho quando, acompanhado pelos policiais, o empresário entregou o dinheiro ao servidor, que foi abordado ao tentar deixar o local do encontro. Os policiais confirmaram o recebimento da propina. Ao ser feita uma busca pessoal no suspeito, também foi encontrado em sua carteira R$ 1,6 mil em espécie, o que pode configurar também, o recebimento de outras propinas. Também foram apreendidos seus dois telefones celulares.

O envolvido foi preso em flagrante e conduzido para a Superintendência da Polícia Federal no Cais do Apolo. Ele responderá pelo crime de corrupção passiva e, caso seja condenado, poderá pegar penas que variam de 2 a 12 anos de reclusão, além de multa.