Natal/RN – A Polícia Federal prendeu em flagrante no domingo (28/10), no aeroporto internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, um operador de máquinas, potiguar, de 45 anos, que tentava embarcar em um voo para Campinas/SP, levando na bagagem de mão um revólver cal. 38, municiado.

Conduzido para a sede da PF e autuado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), ele declarou ter vindo ao RN participar de uma vaquejada e, quando regressava, esqueceu na bolsa a arma sem documentação legal, que até então mantinha guardada na casa de parentes, no interior do estado.

O homem teve apreendidos o revólver com as 6 munições. Sua prisão foi relaxada, de acordo com a lei, após o pagamento de fiança. Ele responderá ao processo em liberdade.