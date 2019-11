Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal prende nesta segunda-feira (4/11) uma mulher com cerca 12 kg de maconha. A ação ocorreu no posto da Polícia Rodoviária Federal de Santa Terezinha de Itaipu/PR.

Em fiscalização de rotina, os policiais encontraram nas malas de uma mulher 12.860 gramas de maconha. O ônibus em que ela se encontrava estava indo para Cascavel/PR, mas, segundo ela, seu destino final seria Curitiba/PR.

A droga foi apreendida e o flagrante foi lavrado na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.