A Procuradoria-Geral da República (PGR) arquivou uma apuração preliminar aberta para avaliar a conduta do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a partir da revelação de que ambos mantêm empresas “offshore” em paraísos fiscais.

A decisão foi tomada pela equipe do procurador-geral da República, Augusto Aras, nesta terça-feira (30). Em outubro, a existência de empresas do ministro e do presidente do Banco Central no exterior foi revelada pela investigação chamada “Pandora Papers”, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

A manutenção de empresas no exterior, mesmo em paraísos fiscais, não é ilegal, desde que declarada à Receita Federal.

Offshore é uma palavra que significa, em tradução livre, ‘além da costa’ – algo que está fora do território de um país. No caso das empresas, trata-se de uma companhia aberta por pessoas ou outras empresas em um país diferente daquele em que residem.