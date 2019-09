A 5ª edição do Festival Voo Livre será neste sábado (21) e domingo (22) em Pimenta. Um evento que promete deixar o céu mais colorido e encantar turistas e moradores. O festival também comemora os 70 anos de emancipação política do município.

O evento tem o objetivo de unir o voo livre com uma ação social. Os pilotos estão isentos de pagar a taxa de inscrição, os interessados em participar devem levar 1 kg de alimento não perecível para contribuir com o banco de alimentos da cidade.

A programação do festival contará com shows de bandas, voos duplos, shows acrobáticos realizados por uma equipe em São Paulo, além de acampamento, área de alimentação, sorteio de brindes e outras atrações.

No sábado, terá DJ a partir das 9h; às 13h Toca Raul e às 15h show com Os Sônicos. Também terá DJ no domingo a partir das 9h e Motor Rock às 10h. Mais informações pelo telefone (37) 99811-0757.