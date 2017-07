O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, esteve em Abaeté nessa quinta-feira (20) para participar do sexto evento da nova etapa dos Fóruns Regionais de Governo. Na ocasião, ele falou sobre uma situação importante para a saúde em Divinópolis e região, que é a retomada das obras do Hospital Regional.

Segundo Pimentel, não há previsão para retorno das obras e o problema justificou citando a questão nacional envolvendo a saúde, que começou com a não renovação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). “Nós temos um problema muito sério na saúde e isso é no Brasil inteiro. Quando a CPMF não foi renovada, criamos um problema de subfinanciamento e com a crise isso bateu muito forte nos estados”, ressaltou.

Especificamente sobre Divinópolis, o governador disse estar “com muito carinho nesta questão”. “Estou trabalhando para reformular a gestão do São João de Deus, que é o hospital da cidade, e tentar retomar a obra do Hospital Regional, que eu sei que é importante para a região. Não tenho uma previsão ainda, mas vamos tentar retomar o mais breve possível”, finalizou.