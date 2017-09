O governador Fernando Pimentel (PT) lidera a corrida pela reeleição ao Palácio da Liberdade, conforme levantamento do instituto Quaest. De acordo com os dados, ele possui 23% das intenções de voto. O segundo colocado é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), com 11% da preferência do eleitor. O prefeito de Betim, Vitorio Mediolli (PHS), tem 5%, seguido de Vanessa Portugal (PSTU), com 4%.

Nome apoiado pelo PSDB, Dinis Pinheiro (PP), aparece na pesquisa com 3%. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado federal Rodrigo Pacheco (PMDB) somou 2%.