A Secretaria de Educação e Esportes finalizou, nesta semana, a pintura da quadra esportiva que fica anexa à praça José Martins Vieira, no bairro Padre Remaclo Fóxius. As obras contaram também com a reforma de um alambrado.

A quadra será reinaugurada e levará o nome de Wilson Vilela Lopes, um antigo morador do bairro, mais conhecido como Patetê.

Além dela, a praça José Martins Vieira passou por reformas e os serviços foram feitos pelas Secretarias de Gestão Ambiental e Obras.

Recentemente, o prefeito Eugênio Vilela, acompanhado do secretário de Educação e Esportes, Jaderson Teixeira, e do supervisor de Esportes, Célio Pacheco, visitaram a praça reformada.