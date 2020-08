Muita gente pensa que a Lei de Talião era uma lei repleta de crueldade e de vingança excessiva, mas isso não é verdade, essa lei estabelece um limite para a punição, a execução da justiça, que deveria ser feita diante de testemunhas e por um juiz.

Pode-se pensar que a palavra “talião” designe o nome de alguém, mas vem do adjetivo tal – do latim talis-, indicando o que significa essa lei, ou seja, tal ofensa, tal punição, isto é, a cada ofensa feita corresponde a uma punição equivalente. É também conhecida por “olho por olho, dente por dente” (como encontrado na Bíblia, Êxodo 21,25), ou ainda “fratura por fratura” (Lv 24,19), “vida por vida” (Dt 19,21).

E vemos que o ódio ilimitado ainda reina em nosso país. Quando eu era criança, durante a ditadura, lia no jornal Notícias Populares que a tal segurança da ditadura não existia para os que viviam em bairros pobres. Os grupos de extermínio, organizados e mantidos por comerciantes cansados de não ter proteção contra ladrões, extrapolavam o Talião e matavam os infelizes que roubavam ou os trombadinhas, crianças que roubavam esbarrando nas pessoas, geralmente sem violência. E a pena para esses era a morte. Ainda hoje muita gente acha justo.

A Lei de Talião foi aos poucos abrandada, substituindo a punição física por algum tipo de compensação. As ciências jurídicas procuram ajustar as penalidades de acordo com o crime que foi cometido.