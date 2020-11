O abono salarial PIS-Pasep 2020-2021 começa a ser pago nesta terça-feira (17) para os trabalhadores com direito ao benefício nascidos em novembro (PIS) ou com benefício final 4 (Pasep). As datas valem para trabalhadores que não forem correntistas da Caixa ou do Banco do Brasil – no caso desses últimos, o dinheiro já foi creditado diretamente em conta.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. O Pasep é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil.

Só no PIS, mais de 686 mil trabalhadores nascidos em novembro têm direito ao saque do benefício, totalizando R$ 530 milhões em recursos disponibilizados pelo banco. “Os valores podem ser sacados com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui, bem como nas agências”, informou o banco.

O calendário de saques se estenderá até 30 de junho de 2021. No caso do PIS (trabalhadores do setor privado), os pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. No Pasep (para servidores públicos), seguem o número final do benefício.