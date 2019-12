Redação Últimas Notícias





Um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na tarde dessa sexta-feira (6), na rodovia MG-439, em Pais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o motorista perdeu o controle direcional do veículo de carga devido à pista molhada. A carreta colidiu contra uma árvore. Com o impacto a carga de cimento que era transportada pelo veículo caiu na pista.

Foto: PRE/Divulgação





O motorista, de 30 anos, ficou levemente ferido e foi socorrido pelo Samu ao hospital em Formiga. A pista ficou interditada até a retirada da carga pelo Copro de Bombeiros.