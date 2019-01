Um homem de 46 anos foi preso nessa quinta-feira (24), por falta de cautela com um animal.

A ocorrência foi registrada na avenida Geraldo Almeida, bairro Oliveiras, em Formiga e, de acordo com informações da Polícia Militar, os militares se depararam com um cão da raça pitbull atacando outro cachorro de menor porte.

Os policiais perceberam que, além da possibilidade do pitbull tirar a vida do animal menor, por estar nervoso e agressivo, os usuários da via também corriam riscos, já que o dono do animal não tinha nenhum controle sobre ele e assistia a tudo inerte.