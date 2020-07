Nesta segunda-feira (20), Piumhi completa 152 anos de história. Mas neste ano não haverá as tradicionais comemorações culturais pelo aniversário da cidade, por causa da pandemia de coronavírus.

De acordo com a Prefeitura, atendendo às recomendações do Ministério da Saúde, todos os próximos eventos que já estavam programados para o ano de 2020 foram cancelados.

Conforme o Município, como era de praxe, na segunda-feira após o encerramento da Exposição Agropecuária, a população desfrutava da liberação do Parque de Diversões, com cachorros-quentes, refrigerantes, pipocas, algodões doces, além do show da dupla Gian e Giovanni, que aconteceria na abertura do evento, neste ano.