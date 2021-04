Uma reportagem do jornal O Tempo apontou que algumas cidades de Minas Gerais teriam aplicado doses trocadas das vacinas contra o coronavírus.

Segundo a publicação, isso teria ocorrido em pelo menos 62 cidades da região. Os municípios de Piumhi, Pains, Capitólio, Iguatama, Bambuí, Candeias, Santo Antônio do Monte, São José da Barra, Passos, São Sebastião do Paraíso e Itaú de Minas, são algumas das cidades que aparecem na reportagem e que teriam aplicado doses trocadas das vacinas.

Segundo O Tempo, cerca de 2,5 mil pessoas teriam recebido, de maneira equivocada, doses de fabricantes diferentes do imunizante entre a 1ª e a 2ª aplicação, em 423 cidades do estado.

De acordo com o protocolo do Plano Nacional de Imunização, o cidadão deve receber o imunizante disponível no momento da convocação por grupo de prioridade, independente do fabricante e sem a opção de escolha. Mas a segunda aplicação precisa obrigatoriamente ser da mesma marca, pois as vacinas são fabricadas com tecnologias distintas.