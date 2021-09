Além dos cinco casos confirmados de contaminação pela variante delta do novo coronavírus em Itamogi, os municípios de São Sebastião do Paraíso e Piumhi registram casos em investigação. As informações da Superintendência Regional de Saúde de Passos (SRS-Passos),

Segundo a assessoria de imprensa da SRS, a atualização foi feita com dados passados pela coordenadora da superintendência em Belo Horizonte. A assessoria também informou que é necessário aguardar a coordenadora retornar da capital para analisar os dados.

Em Itamogi, os cinco casos foram confirmados em uma mesma família que havia viajado para São Paulo. Um deles chegou a ser internado em São Sebastião do Paraíso e apenas dois idosos haviam sido vacinados.

Conforme dados atualizados no último dia 23, foram notificados à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) um total 91 de amostras genotipadas que identificaram a variante delta. Trata-se da linhagem B.1.617.2 classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma variante de Atenção e/ou preocupação (VOC – Variants of concern) sob vigilância mundial, devido à possibilidade de maior transmissibilidade, bem como a necessidade do desenvolvimento de estudos que comprovem a efetividade dos imunizantes disponíveis até o momento.