A família de Joseana Salete de Araújo de 46 anos está oferecendo R$5 mil de recompensa para quem encontrá-la. A mulher está desaparecida desde o dia 05 de dezembro do ano passado.

A recompensa será entregue a quem encontrá-la e levá-la até a família ou a órgãos como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e hospitais.

Segundo a família, a ideia é uma forma de mobilizar a comunidade e evitar informações falsas e pistas desencontradas.

De acordo com familiares ela reside na fazenda Mata da Lagoa, próxima à ponte do São Leão e no dia do desaparecimento usava calça preta e uma blusa de frio azul. Joseana sofre de esquizofrenia e faz uso de medicamentos controlado.