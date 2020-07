O Cruzeiro informou que o atacante Riquelmo, de 18 anos, foi convocado para participar dos treinos com o grupo principal. O piumhiense se juntará ao elenco orientado pelo técnico Enderson Moreira nos próximos dias.

Riquelmo celebrou a oportunidade. “É um momento único que tenho e que vou abraçar forte. Vinha batalhando na base para conquistar o meu espaço e ajudar o Cruzeiro e ter uma oportunidade como essa é algo maravilhoso. Espero que dê tudo certo”, disse ao site oficial do clube.

O atleta começou no esporte ainda criança, na Escolinha de Futebol do Atlético Piumhiense. Depois, foi para Belo Horizonte, onde participou das aulas de futebol do Cruzeiro no clube da Pampulha. Em 2016, ele foi promovido ao time sub-14 e, desde então, ganhou espaço até chegar ao profissional.

Homenagem a craque argentino